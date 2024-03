Sisulooja lastega reisimisest: reisikindlustus on meid mitmest halvast olukorrast välja aidanud

Riin on käinud umbes 60 riigis, mis on ligi kolmandik kõikidest maailma maadest. Riinu poeg Jakob on aga väisanud juba pea 40 riiki ning kõigest kolmese Lola seikluskontol on umbes 30 riiki. Emana näeb ta, kuidas reisimine avardab laste silmaringi. See on ka põhjus, miks nad tee välismaale ikka ja jälle üheskoos ette võtavad.

Riinu sõnul ei tasu lastega reisimist enda jaoks keeruliseks mõelda. Kõik sujub, kui rännuplaan on läbi mõeldud. „Muidugi tuleb arvestada, et mitu tundi lennukis istudes võib lapsel minna kõht tühjaks või hakata igav – nagu ka endal. Selle ennetamiseks on meil alati kaasas näksid ja erinevad asjad, et hoida lapsi tegevuses,“ ütleb Riin.

Kes teeb, sel juhtub

Ainuüksi eelmisel aastal jõudis Riin perega käia kuraditosinas riigis. Tihti reisides ka juhtub palju. „Oleme perega olnud kaks nädalat ilma pagasita Ameerikas, jäänud võõras riigis ilma telefonist, seisnud katkise rendiautoga teepervel ning pidanud käima kohalikus traumapunktis,“ loetleb Riin olukordi, millega tal on tulnud teisel pool maakera silmitsi seista. Need mured on siiski kiiresti ja suuremate väljaminekuteta lahendatud, sest kogenud reisijana ei tule kindlustuseta välismaale minek Riinu jaoks kõne alla.

„Alles hiljuti tekkis meie nooremal lapsel Austraalias olles suur lööve, millega kaasnesid ka valud. Kutsusime kiirabi ning käisime traumapunktis. Raviarved olid päris kopsakad. Õnneks konsulteerisime telefoni teel kindlustusega ja midagi ise tasuma ei pidanudki,“ räägib Riin ühest ehmatavast seigast.

Terviseabi võib välismaal maksta kümneid tuhandeid eurosid

Kõige kulukamad reisikindlustuse juhtumid ongi sageli seotud tervisemuredega. Näiteks oli Swedbank P&C Insurance’i eelmise aasta suurim reisikindlustuse kahjujuhtumi hüvitis seotud meditsiiniabiga ning see ulatus ligi 64 000 euroni. Kõige enam – ligi pooled reisikindlustuse kahjujuhtumitest olid aga seotud reisitõrgetega. Suurim summa, mis Swedbanki kindlustus reisitõrke kohta hüvitas, ulatus ligi 7000 euroni.