Avastamist väärt Konrad Mäe lemmikpaigad Pariisis

Café d’Harcourt

Pariisis hakkas Konrad Mägi esimest korda innukamalt kohvikutes käima. Tema armastus kange kohvi, istumise, sigareti tõmbamise ja jutuajamise ning melu vastu oli sedavõrd suur, et väidetavalt tõi just tema eesti keelde sõna „kohvik“.

Pariis oli 20. sajandi alguses kohvikute linn. Kunstnikele tähendas kohvik võimalust kohtuda uute inimestega, vahetada ideid. Café d’Harcourt’i tulid loengute vaheajal lähedalasuva Sorbonne’i ülikooli tudengid, aga ka paljud kunstnikud käisid siin. Saksa kunstniku Max Pechsteini mälestustest selgub, et just siin tutvus ta vene pagulastega, kes lahkusid kodumaalt 1905. aasta revolutsiooni järel. „Need sellid ei meeldi mulle,“ kirjutab ta 1908. aasta jaanuaris. „Nad võivad su surnuks rääkida ja võid endale ette kujutada, et ma tõesti ei viitsi vaielda kogu aeg kunstiliste vaadete üle, eriti kuna need tüübid on keskpärasel värvipoe tasandil ja kohutavalt oma töödest sisse võetud.“