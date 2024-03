Tallinnast saab sel suvel lennata enam kui 50 sihtkohta

Uusi sihtkohti on valikus kuus – Burgas, Praha ja Dubai, taasavatakse Billund, Malta ja Rooma. Esimest korda Eesti ajaloos saab Tallinnast regulaarlennuga otse Araabia Ühendemiraatidesse. Peale uute sihtkohtade kasvavad lennusagedused ja pea kõik 17 Tallinnast lendavat lennufirmat suurendavad sel suvehooajal mahtusid ehk müügis olevate piletite arv on 20% suurem kui 2023. aastal ja ületab 2019. aasta näitajat.

AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse liikme Eero Pärgmäe sõnul on lennujaam väga rõõmus suvise lennugraafiku üle. „On harukordne aasta, kui saame teatada kolme uue lennufirma tulekust Tallinna. Eesti reisijatele pole Lufthansa kontserni kuuluv Eurowings ega KLM/Air France grupi liige Transavia France veel väga tuttavad, aga loodame, et reisijaid jagub nii Praha kui Pariisi lendudele. 12. oktoobril Dubaisse lende alustav flydubai avab meie reisijatele ka Emiratesi liinivõrgustiku, mis tähendab kauglendude vaates veel rohkem võimalusi. Uutele liinidele lisaks tuleb suveks tagasi ka päris palju vanu sihtkohti nii, et valikut on piisavalt,“ rõõmustas Pärgmäe.

Stockholmi liinil kaheksa lendu päevas

Kõige rohkem tuleb lisamahtu juurde suvehooajal Stockholmi liinile, kus lennusagedusi suurendavad nii SAS kui Ryanair ja lendude arv Rootsi pealinna küündib kaheksa lennuni päevas. See on istekohtade arvult ka suve suurim liin. Helsingi liinil kasvab lennusageduste arv kuni 10 lennuni päevas. AirBaltic lendab suvehooajal Tallinnast 22 liinil ja pakub nii häid äri- kui puhkuseühendusi. AirBalticu suvehooaja uued liinid on Burgas, Malta ja Billund.