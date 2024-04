See Vahemere peidetud pärl on ideaalne paik puhkusereisiks

Võrratud rannad

Kujuta ette kristallselget vett ja 300 päikesepaistelist päeva aastas - just see sind Maltal ees ootabki. Selle saare randade ilu on hingemattev, ulatudes peidetud lahesoppidest kuni pikkade liivarandadeni, mis on ideaalsed nii päevitamiseks kui ka mitmesugusteks veespordialadeks.

Lisaks leiab sealt mitmeid Sinilipu staatusega randu, mis on rahvusvaheline tunnustus puhta vee, hea teeninduse ja ligipääsetavuse eest. See teeb Maltast ideaalse sihtkoha neile, kes hindavad kvaliteeti ja turvalisust rannapuhkuse ajal. Olenemata sellest, kas soovid lõõgastuda liival või tegeleda veespordiga, Malta randades on midagi igaühele.

Ajalooline õhkkond

Valletta, Malta pealinn, on tõeline arhitektuuriline pärl, mis peegeldab saare rikkalikku ajalugu ja kultuuri. See kindluslinn, mis kuulub UNESCO maailmapärandi nimistusse, on ainulaadne segu barokkstiilis ehitistest ja ajaloolisest õhkkonnast, mis viib külastaja otsekui teise ajastusse.

Püha Johannese katedraalis saad näiteks oma silmaga näha kuulsa maalikunstniku Caravaggio teost „Ristija Johannese pea mahavõtmine“, Ülem-Barrakka ais nautida hingematvaid vaateid sadamale ja Valletta südames asuvas Suurmeistri Palees tutvuda saare ajaloo ja poliitilise eluga.

Arhitektuuri pärlid

Kolm linna - Vittoriosa, Senglea ja Cospicua - on Malta ajaloo hällid. Need linnad koos oma iidsete paleede, kirikute ja linnustega jutustavad lugusid Malta varasematest asukatest ja nende elust. Nende ainulaadsed pidustused, eriti lihavõttepühade, on vaatemängud, mida ei tohi vahele jätta.

Mdina aga on Malta iidne pealinn, mis asub saare keskosas kõrgel künkal. See kindlustatud linn on tuntud oma ajaloolise atmosfääri, vaiksete tänavate ja muljetavaldava arhitektuuri poolest. Mdina on peaaegu muutumatuna säilinud alates keskajast, pakkudes külastajatele võimalust astuda tagasi ajas.

Maitseelamused