Málaga kohalikud elanikud on pettunud turistide kasvavast sissevoolust ja nüüd väljendavad nad ühemõtteliselt oma tundeid, kirjutab EuroNews.

Kohalikud on hakanud seintele ja ustele kleepima silte, kuhu on kirjutatud täpselt see, mida elanikud turistidest arvavad. Jalutades Málaga tänavatel, võib neid kleepse näha pea igal pool. Kasutatakse mitmeid lauseid, alustades üsna leebetest väljenditest nagu „see oli varem minu kodu“ („antes esta era mi casa“) ja „see oli varem kesklinn“ („antes esto era el centro“) kuni lauseteni „minge, kuratm koju“ („a tu puta casa“) ja „haisev turist“ („apestando a turista“).