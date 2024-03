FOTOD | Viking Line’i laev Cinderella läbis uuenduskuuri

„Olime juba varem Soome suurim meretranspordi tööandja ning Cinderella ümber registreerimine tugevdab meie positsiooni veelgi. Praegu on meil Soomes nii laevadel kui ka maismaal tööl umbes 2200 inimest. Lisaks avaldame majanduslikku mõju erinevates kohtades üle kogu riigi, osaliselt tänu hangetele ja investeeringutele. Kodumaiste huvide edendamine on meie jaoks oluline ja asjaolu, et kogu meie laevastik sõidab Soome lipu all, on selle konkreetne tõend,“ ütles Viking Line’i tegevjuht Jan Hanses.