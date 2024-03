Eesti turistide raviarved olid eelmisel aastal kaks korda kallimad

„Ainuüksi Euroopa reisidel juhtunud õnnetuste puhul on raviarved kasvanud üle kahe korra: 2022. aastal oli keskmine raviarve summa umbes 370 eurot, aga 2023. aastal tõusis see 800 euroni,“ ütles ERGO kindlustuse erakliendi kahjude osakonna juht Taavi Kööts. Kui võtta sellesse statistikasse juurde eestlaste armastatud reisisihtkohad nagu Türgi ja Egiptus, näeme, et 2023. aastal küündisid keskmised raviarved juba 950 euroni.

Reisisihtkohtadest on Eesti inimestel konkurentsitult enim meditsiinilist abi vaja läinud Türgis. Siin on peamiseks põhjuseks Türgi kuurortide suur populaarsus eestlaste seas – seal käib lihtsalt kõige rohkem inimesi. Tavaliselt on meedikute abi vaja sobimatu toidu ja pesemata puuviljade söömisest tingitud kõhuhädade lahendamiseks, sageli tuleb ette ka temperatuuri järsust muutusest tingitud kõrvavalu muresid.

Raskeimad juhtumid on aga need, kus reisija vajab meditsiinilist transporti. Inimese koju toomine Aasiast või Ameerikast võib ainuüksi meie kogemuse kohaselt maksta ligikaudu 100 000 eurot. „See on ka põhjus, miks me soovitame reisikindlustust tehes valida meditsiinilise abi kindlustamise puhul suuremaid summasid. Väljaspool Euroopat on 200 000 eurot minimaalne kindlustuskaitse, mida võib piisavaks pidada,“ märkis Kööts ja lisas, et mida kaugemale sõita, seda suurema summa peale peaks olema kindlustus sõlmitud.

Euroopast meditsiinilise transpordiga koju naasmine ei ole samuti odav. Eelmisel aastal oli meditsiinilise transpordiga Itaaliast vaja koju tuua klient, kelle seljale oli tekkinud operatsiooni vajav mädakolle. Transport Milanost Tartusse Eesti meedikute hoole alla maksis üle 15 000 euro, sealhulgas olid ka näiteks patsienti lennul saatnud meditsiiniõe kulud. Türgis sääreluu murdnud kliendi haiglaarve koos koju toomisega maksis läinud aastal üle 20 000 euro. Isegi päris lähedalt naaberriigist koju toomine on kallim, kui võiks arvata, näiteks Leedus autoavariisse sattunud kliendi kiirabitransport Eestisse maksis 1100 eurot.