Just nii palju maksab toidumürgitus, luumurd ja rolleriga kukkumine eestlaste lemmiksihtkohtades

„Mäel võib inimene enda oskustes kindel olla, kuid arvestada tuleb ka võrrandi teiste osadega ehk hulljulgete suusatajatega, kelle kiirused võivad ulatuda sõiduauto maanteel liikumisega sarnasteks. Üks vale liigutus ja… Hiljuti kihutas üks hulljulge suusataja raja ääres instruktoriga harjutanud algajale suusatajale otsa. Viimasel tuli koju minna karkudega ning kahjud kerkisid paari tuhande euroni. Kui aga peaks juhtuma, et kannatanut on vaja ka lennuki või helikopteriga transportida, paneb see kahjusumma veelgi kiiremini suurenema ning reisikindlustuseta inimesel tuleb suureks väljaminekuks ise raha leida,“ rääkis Raag.