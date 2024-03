Helsingi lennujaama võib tabada kütusepuudus

Soome lendavatele lennufirmadele on antud korraldus täita oma lennukid streigi ajal tagasisõiduks vajaliku kütusega, et säästa kütust lennujaama mahutites. Kõige lihtsam on seda teha, kui lennata lähedalasuvatest lennujaamadest, näiteks Hamburgist, Kopenhaagenist, Oslost või Stockholmist. Tankimine saab olema keerulisem, kui lähtelennujaam on kaugemal.