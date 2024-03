Uus-Meremaale teel olnud lennukit tabas „tehniline probleem“, mistõttu paisati reisijad vastu lage. 50 inimest sai arstiabi

Kiirabi teatas, et reageeris intsidendile Aucklandi rahvusvahelises lennujaamas, milles osales saabunud lennuk. Hädaabikõne tehti kohaliku aja järgi täna kell 15.58, vahendab Guardian.

Üks reisija ütles, et lennuk lihtsalt kukkus äkki tükk maad allapoole ning reisijad, kes ei olnud kinnitatud, paisati istmetest välja ja mõnedel juhtudel vastu lage.

„Kogu lennuk karjub. Siis hakkas lennuk nina ees alla sööstma ja ma mõtlesin ainult, et okei, ongi kõik, meiega on lõpp,“ rääkis reisija Brian Jokat kohalikule meediaväljaandele Stuff.

Radio New Zealand teatas, et reisija nimega Jacinto rääkis, et keset lendu toimus kukkumine.