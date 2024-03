Lennureisija õudusunenägu. Indoneesias jäid piloodid lennu ajal magama

Mis siis ikkagi juhtus? Umbes pool tundi pärast õhkutõusmist palus 32-aastane piloot oma kaaspiloodil lennuki juhtimine üle võtta, öeldes, et tal on vaja puhata. Kuid siis jäi ka kaaspiloot tukkuma. Väidevavalt oli ta väsinud oma vastsündinud kaksikute hoolitsemise eest.

Nii kestiski Jakarta lennujaama raadiosides vaikus täpselt 28 minutit. Seejärel juhtpiloot ärkas ja taipas, et ka tema kaaspiloot oli magama jäänud. Piloodid vastasid Jakarta kõnedele ja lennuk maandus ohutult.

Enne lendu tehtud tervisekontroll kinnitas, et mehed on lennukõlbulikud. Nende vererõhk ja pulss olid normaalne ning alkoholitest negatiivne. „Kuna piloodid paistsid olevat täielikult puhanud, ei suutnud ka katsed kindlaks teha, kas nende puhkuse kvaliteet on hea,“ sõnas lennuekspert Alvin Lie BBC-le.