Venemaa siseturism on hüppeliselt kasvanud. Elanikud on sunnitud külastama kohalikke suusakeskusi

Venemaa meedia andmeil on siseturism riigis kasvanud 20 protsenti. Need, kes varem käisid Euroopa suusakuurortides, on nüüd leidnud tee kohalikesse keskustesse. Näiteks käis Lõuna-Venemaa Krasnodari oblasti suusakuurortides aastavahetusel tavalisest lausa 75 protsenti rohkem venelasi, vahendab YLE.

Selle taga on peamiselt see, et paljud Euroopa Liidu riigid ei väljasta venelastele enam turistiviisasid.

Riik panustab kohalikele ja aasialastele

Venemaa hakkas pärast Ukraina sõja algust siseturismi rohkem investeerima, et hoida elanike reisiraha riigis. Näiteks hakati kaasajastama suusakuurorte, et pakkuda venelastele samu häid kogemusi kui näiteks Euroopa suurtes suusakeskustes.

Loode-Venemaal Kirovski oblastis asub Venemaa suurim suusakeskus nimega Big Wood. Vabakutseline Jaakko Järvensivu, kes juhib matka- ja suusasaiti The Snowalker, külastas Kirovski kuurorti 2019. aastal ning see avaldas talle muljet. „Otse linna lähedal on tõesti mõnusad nõlvad ja järsud kurud,“ kirjeldas ta, lisades siiski, et kuurort meenutab seda, millised olid Soome suured keskused 1980. aastatel.

Järvensivu sõnul on näha, et riik on Kirovskisse palju panustanud – kui üldiselt on piirialade linnad Venemaal üpris hüljatud ja räämas, siis Kirovskis on majad renoveeritud ja turistil palju teha ka peale suusatamist. Järvensivu hindas, et Kirovski suusakeskus on „päris hea“ ja täiesti võrreldav mõne Soome vanema keskusega.

Pärast Ukraina sõja algust 2022. aasta veebruaris kukkus välisturistide arv Venemaal 90 protsenti. Mullu hakkas see arv Venemaa statistikaameti andmeil taas tõusma, kuid suur osa turiste tuli Hiinast. Riik aga ei püüagi enam Lääne turiste meelitada, vaid on pööranud pilgu pea täielikult Aasia poole.