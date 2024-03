Kuhu minna? Vaata, mis üritused sel nädalavahetusel toimuvad

Adrenaliinilaks jäises vees

Millal siis veel, kui mitte praegu võtta pere või seltskonnaga ette üks närvikõdist tulvil kärestikusõit Eesti pikimal jõel. Kevadise suurvee ajal on Võhanu jõe ääres liivapaljandid ja koopad hästi vaadeldavad, vesi kõrgem kui suvel, kandes parvetajaid hästi edasi. Kummiparvematk Võhandul ehk rafting kestab paar-kolm tundi. Adrenaliini jagub rohkem kui küll, aga karta pole vaja, sest kummiparved on kiired, stabiilsed ja kuivad.

Kui mõte külmas vees ulpimisest tundub pelutav, siis ei pea ju ise ilmtingimata veele minema. Võib hoopis vaadata teisi hulljulgeid, kes jahedaid olusid trotsides end jäises vees proovile panevad. Tallinnas võtavad naistepäeval mõõtu taliujujad. Kargesse merevette sukeldudes üritavad nad püstitada uusi rekordeid. Võistluse kõrghetkeks on katse alistada osalejate arvu maailmarekord taliujumise teateujumises . Korraldajate eesmärgiks on saada teatevõistlusel osalema vähemalt tuhat taliujujat.

Suusatama või korvpallimängule

Olgugi et kevad taob trummi üha valjemalt, ei ole talispordialad oma varustust lõplikult kokku pakkinud ja siin-seal Eestis saab veel suusatada. Koguni nii hästi suusatada, et teha terve maratoniringki ära. Haanjas on sel laupäeval toimumas pikkade traditsioonidega klassikalises tehnikas Haanja suusamaraton. Spordiüritusel on võimalik suusatada 43- või 22-kilomeetrisel distantsil. Lisaks on lastele mõeldud rajapikkused. Kui ise võistelda ei tihka, siis võib minna raja äärde ergutama. Pealtvaatajatele on üritus tasuta.