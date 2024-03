Aastataguse ajaga võrreldes kasvas Tallinna lennujaama reisijate arv

AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse liikme Eero Pärgmäe sõnul on veebruari tulemused head ja talvine koolivaheaeg tõi lennujaama suure sagimise ja suvise kõrghooaja tunde. „Oleme rahul aasta esimeste kuude reisijate arvuga ning valmistume suviseks kõrghooajaks. See tähendab, et hetkel on lennujaamas mitmed parendustööd pooleli – aprilli alguses saame välja vahetatud kõik viis julgestuskontrolli seadet, mis tähendab tulevikus mugavamat ja kiiremat julgestuskontrolli läbimist. Business Lounge’i ehitus on lõppjärgus ja uuenenud ning suurema lougne’i avame samuti aprillis. Väga suured ehitustööd on pooleli non-Schengeni alal, kus avame uued reisijate ootealad suvel. Ehituste aeg on reisijatele veidi keeruline, aga anname endast parima, et see mööduks võimalikult vähe ebamugavusi tekitades,“ rääkis Pärgmäe.