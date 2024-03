Narvas avati ligi miljon eurot maksma läinud spaa. Pangad pidasid projekti liiga riskantseks

Narva hotelli tegevjuht Vladimir Aret märkis, et Eesti kommertspangad ei toeta turismisektorit üldse, mistõttu oli uue spaa jaoks raha leidmine keeruline ja võttis kaua aega. „Oluline oli leida lahendus, mis sobib projekti ja ettevõtte vajadustega – see võib olla isegi keerulisem kui projekti kirjutamine,“ sõnas ta.

Ettevõte kaalus erinevaid finantseerimislahendusi. Juhuslikult nägi Aret aga Facebookis SME Finance’i kuulutust ning ta otsustas spaa jaoks raha leida mujalt kui pankadelt. „Pärast projektiga tutvumist kinnitas SME Pank, et on valmis seda rahastama. Viskasime nalja, et leidsime rahastuse Facebooki algoritmi kasutades,“ rääkis Aret.