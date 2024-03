Tunned lendamise ees hirmu? Ole mureta: lendamine Euroopas pole kunagi olnud nii turvaline kui praegu

IATA 2023. aasta ülemaailmse lennundusohutuse aruande tulemused näitavad, et Euroopas juhtub väga vähe lennuõnnetusi. Näitaja on võrreldes 2022. aastaga üha vähenenud: eelmisel aastal oli lennuõnnetuste näitaja vaid 0,48 õnnetust ühe miljoni lennureisi kohta, kirjutab EuroNews.

See näitaja on oluliselt parem kui Euroopa viie aasta keskmine – 0,77 õnnetust miljoni reisi kohta. Veelgi parem on see, et Euroopas on alates 2018. aastast surmaga lõppeva õnnetuse risk null. Huvitaval kombel oli suurim osa registreeritud õnnetustest tingitud maandumismehhanismide kokkuvarisemisest, mis juhtub siis, kui lennuki mehaanika ei toimi selliselt, nagu peaks.