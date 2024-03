Endine laevatöötaja avaldas õõvastava põhjuse, miks suurtel kruiisidel tasuta jäätist pakutakse

„Kui meeskond pakub ühtäkki reisijatele hunniku tasuta jäätist, on see sageli sellepärast, et laeval on surnud rohkem inimesi, kui külmaruumis nende säilitamiseks ruumi on,“ väitis endine kuriisiesineja Dara Tucker TikTokis levivas klipis.

Tucker tõi näitena välja korra, kui samal kruiisilaeval suri rohkem kui seitse inimest. „Nad pidid surnukehad sügavkülma viima, mis tähendas omakorda seda, et ruumi oli vaja juurde tekitada,“ jätkas ta. Tavaliselt on suurtel kruiisilaevadel surnukehade hoiustamiseks ruumi kuni seitsmele surnule. „Selleks pidid nad külmkapist võtma välja jäätist ja muid külmutatud kaupu, et teha ruumi täiendavate surnukehade jaoks,“ kirjeldas Tucker häirivat olukorda.

Tuckeri jagatud statistika põhineb kõrgtasemelistel kruiisilaevadel, mis on mõeldud vanematele reisijatele, kes on keskmiselt umbes 75-aastased. Ligikaudselt mahutavad sellised laevad mitu tuhat, sageli isegi 3000 reisijat. „Igal kruiisil sureb setõttu neli kuni kümme inimest,“ väitis Tucker.

„See oli ujuv vanadekodu,“ kirjeldas Tucker laevaliini, millel surigi samaaegselt rohkem kui seitse vanurit.

Mujal maailmas on kruiisilaevadel seadusega nõutud, et reisijate jaoks, kes kruiisil surevad, oleks olemas surnukeha hoiustamise kambrid.

Iga surnukamber on erineva suurusega, sõltuvalt laeva mõõtmetest. Tavaliselt mahub sinna kolm kuni neli surnukeha, vahendas The Telegraph. Kui aga kambrid on mahutavuse saavutanud, tekibki küsimus, kuhu lähevad ülejäänud surnukehad. Selleks ongi hädaolukorras tekitatud ruumi juurde toitu mahutavate külmikute arvelt.

Surnukehade kambrid on roostevabast terasest külmutatud ruumid koos riiulitega. Seal hoiatakse surnukehi kas reisi lõpuni või seni, kuni neid saab lossida külastatavas sadamas, selgitas The Point Guys.

Surnukehade kambrid asuvad tavaliselt laevade alumistel tekkidel ehk toidu, alkoholi ja mitmesuguste laevavarude ladustamisruumide lähedal.