Kuhu minna? Vaata, mis üritused sel nädalavahetusel toimuvad

Liikumine tuleb kasuks

Kui eelmisel nädalavahetusel Otepääle IBU noorte ja juunioride laskesuusatamise maailmameistrivõistlustele ei jõudnud, siis nüüd on selleks viimane võimalus. Meie talvepealinnas saab veel sel reedel ja laupäeval näha mõõtu võtmas laskesuusaspordi tulevikutähti.

Suusarõõmu jagub eeloleval nädalavahetusel ka Lääne-Virumaale, kus pühapäeval antakse start Tamsalu–Neeruti maratonile . Pea veerandsada aastat toimunud maraton kuulub Eesti Suusaliidu kalendrisse ning on ühtlasi ka Eesti pikamaasuusatajate sarja Estoloppet etapp. Maratoni 8-kujuline rada stardib Pariisi puhkekülast ning jätkub Tamsalu suusa- ja rullirajal.

Matkata on mõnus

Nädala viimasel päeval leiab aset veel teinegi legendaarne üritus – presidendimatk . Matk algab Aegviidu rongijaamast ja viib läbi Nelijärve välja Jänedale. Kui nädala eest tervitas riigipea vabariigi aastapäeva puhul vastuvõtule kutsutud külalisi Estonia teatris, siis sel pühapäeval saab igaüks ise end president Alar Karise seltsi kutsuda, et teha temaga koos üks mõnus loodusmatk. Presidendimatk toimub juba 21. korda.

Matkata saab ka mujal Eestis. Näiteks Peipsi ääres Kolkja külas pannakse nädalale punkt Talveprääzniku ja Kolkja küla matkaga . Mööda järveäärest küla lookleval kõnniretkel saab imetleda vanausuliste küla arhitektuuri ja lahendada vahvaid ülesandeid. Talveprääzniku kese on Kolkja rahvamaja ees, kus asuvad nii registreerimine kui ka toitlustus, siin toimub kultuuriprogramm ja on ka oma ala lastele.

Huumorit, džässi ja õiteilu

Kui aga tahaks end töönädalast välja lülitada mõnel näitusel või kontserdil, siis võib laupäeval sammud seada Nõmme kultuurikeskusesse, kus on Daniel Veinbergsi stand-up soolotund „Armutu“. Nagu Veinbergs ise ütleb, on „Armutu“ südamlikult toksiline kogum lugusid, anekdoote ja riff’e, mida ta on lihvinud viimased kaks aastat nii Eesti kui Austraalia publiku ees.