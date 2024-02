Eestlastes on tärganud huvi söödavate putukate kojutoomise vastu. Kui palju võib neid Aafrikast kaasa võtta?

Kui eelmisel aastal valmistas teadlikkuse uuringus osalenutele enim üllatust asjaolu, et kolmandatest riikidest ei ole lubatud koju tuua õuna ega apelsini, siis tänavu nendega enam nii palju alt ei mindud. Väikestest edusammudest hoolimata on inimeste teadlikkus endiselt madal. Küsitluses osalenutest teadsid vaid pooled, et väljastpoolt Euroopa Liitu võib pagasisse pista banaani, vähem oldi kindlad ananassis ja kookospähklis. Üks kolmandik vastajatest leidis, et kolmandast riigist ei tohi mitte mingeid puuvilju koju tuua.

PTA piirikontrolli osakonna juhataja Regina Pihlakas tuletab meelde, et ilma taimetervist tõendava dokumendita võib kolmandatest riikidest Euroopa Liitu reisides reisikotti pista erandina ananassi, kookospähklit, banaani, datleid ja duriani. „Üldjuhul võib tuua ka kuivatatud marju, puu- ja köögivilju ning toiduks ettenähtud kuivatatud seemneid ja pähkleid, kuid teatud riikidest pärinevatele marjadele, seentele, puu- ja köögiviljadele, seemnetele, pähklitele, maitseainetele ning teele on kehtestatud kõrgendatud toidukontroll ning isiklikuks otstarbeks võib tuua vaid teatud koguse,“ kommenteerib Pihlakas, lisades, et tänavu üllatas enim inimeste huvi toiduks mõeldud putukate koju toomise vastu.

„Putukaid on enda tarbeks lubatud isiklikus pagasis kaasa tuua kuni 2 kg,“ lausub piirikontrolli osakonna juhataja.

„Enamik küsitluses osalenutest olid teadlikud, et väljastpoolt Euroopa Liitu võib Eestisse tuua nii küpsiseid, šokolaadi kui teed,“ tunneb Pihlakas head meelt. Veidi vähem kui pooled teadsid, et ka mett võib kaasa tuua (kuni 2 kg). „25 protsenti osalenutest märkisid, et nad tooksid näiteks Gruusiast kaasa ka juustu, kuid see ei ole lubatud,“ sõnab Pihlakas. „Vaid 4 protsenti vastanutest tooksid kaasa ka soolapekki, mis on samuti keelatud,“ lisab ta.