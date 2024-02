Puhkus Lätis | 5 kohta, mis on kindlasti külastamist väärt!

Kevad on peaaegu käes ja kaugel see suvigi enam on. Soojade ilmadega tärkab meis kõigis reisipisik ja paratamatult soovime külastada uusi ning põnevaid paiku. Selleks ei pea aga üldse pikka reisi ette võtma, sest lõunanaabrite juures on avastamist küll ja veel! Vaata, kuhu tuleval kevad- ja suvevaheajal pere, sõprade või kallimaga minna!