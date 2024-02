Kuhu minna? Loe, mis üritused sel nädalavahetusel toimuvad

Välja sööma või ekskursioonile

Paljudel on komme tähistada vabariigi aastapäeva väljas einestamisega. Olgu see uhke lõuna või à la carte õhtusöök, igal juhul lisab restoraniminek sellele olulisele päevale pidulikkust ja väärikust. Valikuid, kus lipuheiskamise järel ülevas meeoleolus Eesti sünnipäeva pidada, on õnneks palju. Näiteks Tartus on praegu käimas restoranikuu „Maitsev Tartu“, mil kultuuripealinna erinevates restoranides saab nautida sõbraliku hinnaga kolmekäigulist erimenüüd.