Kukutasid uhiuue telefoni hotellipõrandale puruks või lapse haigestumine tühistas päikesereisi – mis saab edasi?

Haigused ei tunne piire ning tõbine enesetunne võib tabada ka kodust väljaspool. Arstivisiidid ja ravimid võivad ilma reisikindlustuseta lüüa eelarvesse suure augu ja tuleb meeles pidada, et tervis on meie kõige kallim vara. „Meditsiinitõendi, diagnoosi ja ostutšekkide olemasolul hüvitab kindlustus arsti välja kirjutatud ravi, diagnostika ning ravimid. Reisikindlustusega saad seigelda turvalisemalt, sest kõik sinu pereliikmed on kaitstud,“ sõnas Kork.

Kui takistusi ette ei tule ning reisi algus kulgeb viperusteta, siis ootamatusteks tuleb paratamatult ikkagi valmis olla. Ebameeldiv kogemus võib sind oodata näiteks reisi sihtpunktis, kus avastad, et kohver otsustas iseseisvalt rändama minna ning ei jõudnudki sinuga samasse riiki. Kui on selge, et pagas lähimate tundide jooksul sinuni ei jõua, siis reisikindlustus võimaldab sul soetada vajalikud hügieenitarbed, riided ja spordivahendid ning hiljem hüvitatakse kulutused ostutšekkide alusel. Kork tuletas meelde, et oluline on transpordiettevõttelt saada tõend, mis kinnitab pagasi kohaletoimetamise hilinemist ning kindlasti tuleb alles hoida kõik ostu- ning renditšekid.

Sellises olukorras tasub teada, et reisi ära jäämise korral on kindlustusandjalt võimalik küsida hüvitist reisipaketis sisalduvate ja väljaostetud, kuid kasutamata piletite ja teenuste eest. „Seesuguse juhtumi korral hüvitise saamiseks tuleb koheselt teavitada oma kindlustusandjat, tühistada kõik broneeritud teenused ning koguda kokku reisitõrget toetavad dokumendid,“ lisas ta.

„Üheks väga tavapäraseks reisieelseks juhtumiks on pereliikme äge haigestumine vahetult enne reisi algust ja seda eriti perede puhul, kus kasvavad lasteaia- ja eelkooliealised lapsed. Talvisel perioodil on haigused visad levima ning kauaoodatud puhkuseplaanid võivad seetõttu ootamatult lõppeda juba enne kohvrite pakkimist.“

Saab sõlmida ostukindlustuse

Veel ühe kindlustusjuhtumi näitena tõi ta välja nutiseadmete kahjustused. „Tihtipeale otsustatakse uus telefon soetada just vahetult enne reisi, et jäädvustada parema kvaliteediga pilte või et aku külmakraadidele vastu peaks. Avastades ja ringi liikudes on aga õnnetused varmad juhtuma ning kui uhiuus seade kivipõrandale või vette kukub, on tuju paratamatult rikutud.“

Luminori Eesti eraisikutepanganduse juht tõi välja südant kergendava lahenduse: „Üks kasulik hüvitis, mida kindlustus- või krediitkaardipakkujad pakuvad on ostukindlustus. See tähendab, et kui oled lähiminevikus soetanud seadme kindla pangakaardiga, hüvitatakse selle ettenägematu kahjustumine või hävimine. Peaasi, et alles oleks ostutšekk ning tõestusmaterjal seadme kahjustuse kohta.“

Reisiperioodi jooksul võib ette tulla nii lendude hilinemisi kui tühistamisi ning see lööb plaanid täitsa segi. Et lisaks plaanidele ka rahakott kannatada ei saaks, aitab reisikindlustus Korki sõnul planeerimata kulud hüvitada. „Kui ootamatult on vaja tervele perele uued lennupiletid soetada või hoopiski ööbimiskoht leida, võib kulu olla üpris suur. Selliste olukordade puhul on hea omada krediitkaarti ning kui kõik vajalikud dokumendid on olemas, hüvitab kindlustuspakkuja mõistlikud ja põhjendatud majutus- ning transpordikulud kliendile,“ märkis ta.

Reisikindlustus aitab päästa nii sinu tervist kui rahakotti ning seetõttu on väga oluline, et tutvuksid oma kindlustuspakkuja tingimustega juba varakult. Kui reisid aasta jooksul rohkem kui korra, tasub Kaspar Korki sõnul ühekordse reisikindlustuse asemel kaaluda laiaulatusliku ja püsiva kindlustus- ning ostukaitsega krediitkaardi soetamist, mida pakub ka Luminor.

„Seda tüüpi krediitkaart muudab reisi ettevalmistused veelgi murevabamaks, sest ühe kaardiga on kaitstud kogu sinu pere ning kindlustus katab väga palju erinevaid valdkondi,“ sõnas Luminori Eesti eraisikutepanganduse juht.