Reiside ja lennupiletite hinnatõus ei ole inimesi mõjutanud: eestlaste lemmikud sihtkohad on endiselt Egiptus ja Türgi

Reiside eest tasumiseks kasutatakse üha enam uudseid makselahendusi

Listmann toonitas, et kuigi finantseerimistoodete kasutamine on tarbijale väga mugavaks tehtud, kaasneb iga laenutoote kasutamisega kohustus ning seega tuleb tarbijal iga ostuotsus hoolikalt läbi mõelda. „Kõik algab hoolikast planeerimisest: millal on mõistlik reisi eest tasuda oma vahenditega, millal kasutada „osta kohe, maksa hiljem“ lahendust ning millal kasutada lisafinantseeringut. Tarbija peab enne iga finantskohustuse võtmist oskama hinnata ka enda tagasimaksevõimekust,“ nentis Listmann.

Go Traveli tootejuhi sõnul broneeritakse järjest enam reise pikalt ette, eriti just suvepuhkusteks ja koolivaheaegadeks, kuna on juba ette teada, et nõudlus on kõrge ja hinnad pidevas kasvutrendis. „Pakettreisi pikalt ette ostes on ka maksetingimused mugavad ja paindlikud. Kuigi reisipakettide hinnad võivad sihtkohtades erineda, saab reeglina Türgis ja Egiptuses sama raha eest rohkem, kui mujal. Näiteks „kõik hinnas“ toitlustusega reisipaketi puhul võib koha peal arvestada null lisakuluga, sest kõik on juba ette makstud,“ tõi Laurisoo välja ning lisas, et järelmaksu kasutatakse enim viimase hetke reiside puhul – kui tekib mõte kohe minna, aga oma vahenditest jääb puudu.