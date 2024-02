Itaalia Amalfi rannikule pääseb selle aasta suvest palju lihtsamini

Linn on küll imekaunis, kuid reis sinna kaugeltki mitte. Praegu on Itaalia Amalfi ja Positano linna kõige lihtsam jõuda, kui lennata Napoli lennujaama ning seejärel sõita lõplikku sihtkohta rongi ja bussiga, mis võtab aega tunde. Ent sel aastal kavatseb Costa d’Amalfi lennujaam avada uksed rahvusvahelistele lendudele, nii et sinna reisimine muutub palju mugavamaks ja lihtsamaks.