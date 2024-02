TTJA hoiatab kõiki, kes on ostnud reisi firmalt TT Baltics

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet ( TTJA ) juhib tähelepanu, et reisijad, kes esitavad oma avalduse pärast seda kuupäeva, ei pruugi oma raha tagasi saada. Läti Tarbijakaitseameti poole on soovitatav pöörduda inglise keeles ning esitada tuleb nii andmed reisi ja reisija kohta kui ka kõik olemasolevad dokumendid reisi ostmise kohta (mh reisileping või selle kinnitus ja tasumist tõendav dokument).

Praeguseks on TT Baltics SIA (TT Baltics) peaaegu kõikidele Eesti reisijatele ärajäänud reiside eest raha tagasi maksnud. Raha on tagasi saanud reisijad, kelle kohta on TT Baltics'ile esitatud avaldus ja kelle nõue aktsepteeriti (kõik dokumendid olid olemas ja pank kinnitas nõude õigsuse).