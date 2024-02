Lufthansa plaanib järjekordset streiki. Homme tühistatakse sadu lende

Streigist mõjutatud lennujaamad on Frankfurt, München, Hamburg, Berliin, Düsseldorf, Köln ja Stuttgart. Lufthansa personali eest vastutav juhatuse liige Michael Niggemann ütles, et streigi toimumine on kahetsusväärne, kuna Lufthansa oli läbirääkimiste käigus teinud ametiühingule „kaugeleulatuva“ pakkumise, mille ühing aga tagasi lükkas. Niggemann rõhutab, et streik valmistab ebamugavusi nii klientidele kui ka töötajatele.