Tallinnast oluliselt lende vähendanud lennufirma on tagasi. Veomaht taastub endises suuruses

Ryanair sulges eelmisel kevadel Tallinnast seitse otseliini ning jäi veel lendama kaheksasse sihtkohta. „Need kärped on otsene tagajärg Tallinna lennujaama ebaloogilisele otsusele tõsta tasusid ülemääraselt ehk 33%,“ märkis lennufirma toona. Uued läbimõtlematud tasud on ülimalt kõrged ja muudavad Tallinna, Eesti peamise lennujaama, täiesti ebasoodsaks ja konkurentsivõimetuks, võrreldes selle Euroopa kolleegidega, kes alandavad tasusid, et taastada ja suurendada ühenduvust pärast pandeemiat, leidis Ryanair oma avalduses.