KASULIK | Miks tasub alati oma reis välisministeeriumis registreerida?

Registreerimine võib tekitada vastakaid tundeid – milleks seda vaja on ja kuidas on tagatud, et avaldatud andmeid ei kuritarvitata või ei satuks need võõrastesse kätesse?

Saame kinnitada, et andmeid säilitatakse turvalises andmebaasis ja need on kaitstud isikuandmete kaitse seadusega ning neid kasutatakse ainult konsulaarabi pakkumise eesmärgil. Kolmandatele isikutele, sh meediale ei anta infot teie reisi kohta, samuti ei surfata selles baasis selleks, et näha, kes ja kuhu on reisinud.

Miks registreerida?

Reisile registreerimine on vabatahtlik, lihtne ja tasuta. Lühiajalise välisriigis viibimise registreerimise eesmärk on tagada võimalikult kiire ja efektiivne konsulaarabi Eesti kodanikule või Eestis elavale välismaalase passi (niinimetatud hall pass) omanikule, kes viibib välisriigis turistina, töölähetuses või mõnel muul põhjusel. Välisministeerium ei tee inimesi aidates vahet, mis liiki reisile keegi on läinud ja sellest ei sõltu ka abi andmine.

Juhul, kui riigis, kuhu on reisitud, puudub Eesti saatkond, toimub abi osutamine aukonsuli või mõne Euroopa Liidu liikmesriigi saatkonna vahendusel koostöös kohalike ametivõimudega.

Registreerimine on kasulik, sest see võimaldab teie või teie lähedastega kiiresti kontakti saada juhul kui: