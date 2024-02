„Lihtsalt jõle!“ USA lennufirma lennul leidis aset jälk sündmus: ussid kukkusid reisijatele pähe

„Minu pere ja mina istusime reas, mis asus otse usside all. Täpselt meie taga istuv naine ütles stjuardessile, et ussid langevad tema pea peale. Ma keerasin ümber ja nägin, et nad vingerdasid tema istmel ringi.“

Käsipagasist avastati mädanenud kala

Sotsiaalmeediaplatvormis X – varem tuntud kui Twitter – ütles teine reisija nimega Kelsey nüüdseks kustutatud postituses, et ta teavitas personali pardal olevast „väga veidrast lõhnast“, kuid selle asemel, et olukorda käsile võtta, „istusid nad kõik meeskonnaruumis naerdes ja omavahel jutustades, kuigi me olime lennukis olnud ligi kolm tundi, ilma et meile oleks isegi vett pakutud.“