AVASTA UUS REISIMAAILM | Carmen Reisid 4Travel – ainulaadsed elamused Eesti erilistel maastikel!

„Sellest taustast lähtuvalt olen ka Eestis erinevaid reisiprogramme korraldanud, nii eesti kui ka inglise keeles, samuti käinud ise tuuridel teiste giididega,“ kirjeldab Carmen oma kogemust. „Kogu mu tegevus ja kogemused on andnud mulle innustust ning inspiratsiooni, et pakkuda hoolikalt väljatöötatud elamusi välisturistile ja ka eestlasele kodumaal. Tahan tutvustada Eesti unikaalseid paiku, pakkuda välisturistidele elamust kohaliku inimese kaudu ja kohalikele tuntud paikade avastamist hoopis uuel moel, oma teadmiste ja kogemuste kaudu. Minu eesmärk on näidata inimestele midagi ägedat, mida kusagil mujal maailmas ei ole.“

„Üks põhjuseid, miks ma oma reisiettevõtte asutasin, ongi kindlasti see, et olen ise maailmas palju reisinud ja ka elanud väljaspool Eestist, näiteks olen töötanud Šveitsi Alpides suusagiidina – olen suur suusafänn!“ Naisel on turismivaldkonnas töökogemust 2011. aastast, ta on töötanud LEADER-i tegevusgrupis, tegelenud rahvusvaheliste koostööprojektidega ning seeläbi ka reisikorraldusega. Veebruarist alustas Carmen koostööd Tallinna Kivimäe Põhikooliga, kus ta korraldab sotsiaalmeedia valikainet ning täidab ka haridustehnoloogi ülesandeid.

Carmeni armastus reisimise vastu sai alguse juba noorena, kui ta avastas erinevate kultuuride rikkust ja kauneid paiku üle maailma. Nüüd tahab ta näidata Eesti ainulaadsust neile, kes seda veel kogenud ei ole. „Mulle meeldib, et Eestis on neli erinevat aastaaega, mis kõik on omamoodi ilusad. Meil on jäised joad ja lumised maastikud talvel, kevadised pargid, suvised rannad ja rannapargid ning sügisesed Lahemaa metsad. 4Travel viitabki neljale aastaajale,“ räägib Carmen.

„Imeilus Eestimaa ja rõõmsameelne giid Carmen oma vahvate ning põnevate juttudega köitsid meie reisiseltskonnas nii noori kui ka vanu. Aitäh meeldejääva tuuri eest, soovitan soojalt!“ – Maivi Leppsalu

Reisielamused, mis rikastavad hinge

„Reisimine on midagi enamat kui lihtsalt sihtkohtade külastamine – see on võimalus avastada, õppida ja kasvada,“ räägib Carmen. „Kogedes reiside mitmekesisust, otsustasin luua ettevõtte, mis tooks inimesteni need unustamatud hetked erinevatel aastaaegadel ja aitaks neil avastada maailma uuel viisil. Carmen Reiside eesmärk ongi pakkuda selliseid reisielamusi, mis rikastavad hinge ja jäävad meelde terveks eluks. Oleme pühendunud looma unikaalseid ja kvaliteetseid reisiprogramme, mis ühendavad seikluse, kultuuri ning mugavuse.“

Carmen toob ettevõtlusse kõik oma tegevusalad. Naine on hariduselt maastikuarhitekt ja tahab ka selles vallas oma kogemusi jagada. Õppides sel erialal, võlusid teda Inglise stiilis pargid. „Kui me lisame minu maailmarändamise kogemuse juurde minu hariduse ja kire – maastikuarhitektuuri –, siis tulebki sellest kokku minu pakutava kogemuse nägu,“ räägib ettevõtlik naine. „Igal maastikul on oma lugu ja on väga hea, kui keegi seda lugu tutvustab. Mina olen õppinud maastikke lugema ja tutvustama ning need on ka minu reisiprogrammides sees.“

Igal seiklusel on oma lugu ja igal reisil unikaalne tähendus

Carmen soovib oma reisiettevõttega luua midagi uut: „Kui me võtame auto ja sõidame kuhugi, siis me vaatame asju ühtemoodi, aga teadlik programm koos giidiga, kes jutustab lugusid, annab nii palju juurde. Mul on nii palju lahedaid lugusid, mida soovin jagada, ja minus on kirge ning pealehakkamist, sest ma tean, mida ma tahan inimestele pakkuda.“

Kuhu sõita koos Carmen Reisidega?

Algaval kevadhooajal on Carmen Reisidel pakkuda väga põnevaid reisiprogramme, mis lubab ka kohalikul inimesel näha teatud Eesti paiku täiesti uue pilguga. Carmen Reisidel on ka väga häid võimalusi tiimiüritusteks ettevõtetes, kus on välismaalastest töötajad – mis võiks olla parem viis oma uut elukohta avastada, kui teha seda meeldejäävate lugude kaudu. Toome sinuni mõned ekskursioonid, mida Carmen Reisid pakub.

„Väga tore ja huvitav päevane reis, mis kattis hästi Põhja-Eesti rannikuala kenad paigad. Giid Carmen oli väga abivalmis ja sõbralik ning jagas meiega infot kohtade ajaloost põhjalikul, ent kaasahaaraval moel. Reisi võib kindlasti soovitada nii eestlastele kui ka välismaalastele.“ – Kaspar Leppsalu

Põhja-Eesti peidetud pärlid