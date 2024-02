Luxembourg keelas tänaval kerjamise. Otsus algatas ühiskonnas ägeda arutelu

Kui veel mõni aeg tagasi sai Luxembourgis rahumeeli kerjata, siis nüüd on see seadusega keelatud. Uus seadus jõustus ametlikult 15. jaanuaril, sealjuures kirjutab linnavalitsus oma veebisaidil, et keelu eesmärk on „kaitsta kohalike elanike ja külaliste heaolu ning kohalikku äritegevust“.