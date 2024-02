Oktoobrist saab Tallinnast otselennuga Dubaisse

AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse liikme Eero Pärgmäe sõnul on lennujaam aastaid teinud tööd Dubaiga lennuühenduse loomiseks ning oma panuse sellesse on andnud väga paljud inimesed.

„Tunneme alati suurt rõõmu, kui Tallinnast mõni uus liin avatakse või uus lennufirma meie turule tuleb, kuid seekord on meie rõõm eriti suur – tegemist on ajaloos esimese regulaarliiniga Tallinnast Dubaisse, suurimasse linna Pärsia lahe ääres. Flydubai liinivõrgule lisaks avaneb flydubai kaudu Eesti reisijatele kogu Emiratesi liinivõrgustik. See tähendab, et pileteid saab osta Emirates Airlinesi kaudu algusega Tallinnast ning lennata vahemaandumisega Dubais avastama näiteks Aasia ja Vaikse ookeani riike, Austraaliat, Aafrikat, Ameerikat ja Lähis-Ida riike. Emirates Airlines on väga kõrgelt hinnatud lennufirma maailmas ning teadmine, et eestlastele avaneb nüüd võimalus nende teenuseid laiemalt kasutada, teeb suurt rõõmu,“ lisas Pärgmäe.