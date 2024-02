Karmid süüdistused ja vihased reisijad. Eesti uus lennufirma kadus kui vits vette

2023. aasta kevadel teatati avalikkusele, et Eestist alustab lendamist uus lennufirma Marabu. Värskelt loodud lennufirma Marabu juhatuse esimees Paul Schwaiger rääkis toona, et just koostöö Nordica ja XFlyga oli põhjus asutada ettevõte Eestis. Nordic Aviation Groupi tegevjuht Jan Palmér oli kindel, et koostöö Marabuga saab olema Nordicale tulus ettevõtmine.