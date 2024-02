Ryanairi juht tahab, et reisijad loobuksid äraantavast pagasist

O’Leary sõnas Itaalia väljaandele L’Economia antud usutluses, et lennupiletite hinnatõusu kohta ei saa ta kindlaid vastuseid anda. „Ausalt öeldes? Ma ei tea, kas piletihinnad tõusevad. Kui istekohtade pakkumine väheneb, siis tõstab see piletihindu. Ryanair on ostnud suurema osa vajaminevast kütusest ette ja hea hinnaga: loodame säästa 450 miljonit eurot, mis võib vähendada meie piletihindu kolme euro võrra istekoha kohta,“ ütles O’Leary.

O’Leary teatas, et tema ideaalses maailmas reisiksid reisijad äraantava pagasita.

„Kui inimesed tuleksid isiklike asjadega, mida kabiini kaasa võtta, säästaksime aega ja kulusid pardaleminekuks,“ tõdes ta. Nagu teised lennufirmad, küsib Ryanair äraantava pagasi eest lisatasu.

Me küsime lisatasu, sest tahame muuta inimeste harjumusi, teatas O’Leary, kelle sõnul kannustab lennufirma inimesi vähemate asjadega reisima.

„Meie eesmärk on vabaneda registreeritud pagasist. Suurem osa käitlemiskuludest on seotud registreeritud pagasiga tegelemisega. Me peame maksma lennujaamale ja personalile lisatasu, kes „kadunud ja leitud“ kontorites töötavad. Nagu näete, keerleb kõik pagasi ümber“, tõi O’Leary välja registreeritud pagasi negatiivsed küljed.

Rynairi piletihinnad on tõusnud

2023. aasta esimeses kvartalis teenis Ryanair 633 miljardit eurot puhaskasumit. See on ühtlasi ka lennufirma läbi aegade parim tulemus. Klientide hulk suurenes lennufirmal 11%, jõudes 50,6 miljoni kliendini. Lennufirma 2023. aasta esimese kvartali majandustulemuste kohaselt on lennufirma tõstnud lennupiletite hindu üle 40 protsendi, võrreldes 2022. aastaga.

„Oleme makromajanduse muutuste pärast mures,“ ütles tegevjuht toonases teates.

2023. aastal võttis lennufirma kasutusele uhiuue Boeing lennuki, kuhu mahub 21% rohkem reisijaid, mis kasutab 20% vähem kütust ja on 50 protsenti vaiksem kui vanad lennukid.