„Enne lennule minekut ei tohi käsi kreemitada!“ Reisija sai lennujaama turvakontrollis kummalise kogemuse osaliseks

Reisija oli teel Tallinnast Oslosse, vahemaandumisega Helsingis. Tallinna lennujaama turvakontrollis tehti tema kätele lõhkeaine test - see teeb kindlaks, et käed ei oleks kokku puutunud lõhkeainega.

Turvakontrolli töötaja väitis reisijale, et ta ei tohiks enne lennujaama tulekut käsi kreemitada, sest siis ei näita test õiget tulemust. Tallinna lennujaama kommunikatsioonispetsialisti Eneli Rohtla sõnul on tegemist tavapärase lõhkeainete kontrolliga, mille käigus võetakse spetsiaalse katsepaberi abil kätelt, riietelt või jalanõudelt kemikaalide proov.

„Seejärel pannakse katsepaber seadmesse, mis teeb võetud proovile kiire analüüsi ning annab koheselt vastuse, kui proovist on leitud mingeid aineid, mida mõnikord võivad sisaldada ka lõhkeained. Näiteks glütseriin on selline aine, mida väikestes kogustes leidub kosmeetikatoodetes, aga teatud juhtudel võib see olla ka lõhkeainete sisalduses,“ kommenteerib Rohtla.

Mõnikord võib positiivse vastuse anda jalanõudelt võetud proov, kui tänavatele puistatud libedusetõrje kemikaal on juhtumisi nende keemiliste ainete nimekirjas, mille osas masin tundlik on.

Kui reisijal siiski lõhkeaineid kaasas pole, ei ole vaja midagi karta ja lendamata kindlasti ei jää. „Kõik need protseduurid on kooskõlas rahvusvaheliste lennundusjulgestuse eeskirjadega ning Tallinn ei erine nende jälgimisel teistest Euroopa lennujaamadest. Kõik see on vajalik reisijate turvalisuse tagamiseks.“