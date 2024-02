Peidetud juveel Valgamaal

1200 ruutmeetri suurusel villal on neli korrust ja avar privaatne aed. Villas on kaheksa kahekohalist tuba, neli ühekohalist, eksklusiivne superior-tuba ja ruumikas privaatse rõduga sviit. Kõrgete lagedega avarad toad on kaasaegselt sisustatud. Kõikidesse ruumidesse on paigaldatud nutikad tehnoloogiad, mis täiendavad ajaloolise hoone ajastu stiili. The MANOR Sports & Spa on luksuslik peatumispaik, mis ületab kõrgeimad ootused. Villas on professionaalsed töötajad, kes hoolitsevad iga sündmuse kordamineku eest ja aitavad kaasa mõelda klientide soovidele, et muuta puhkus mugavaks ning meeldejäävaks.