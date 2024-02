FOTOD JA VIDEO │Laava vallutab olulist maanteed. Islandi vulkaanipurske piirkonnas kehtestati hädaolukord

Reykjaviki Põhjamaade Vulkanoloogiakeskuse uurimisrühma juht Rikke Pedersen ütles, et rohkem kui 20 000 inimest on kaotanud juurdepääsu kuumale veele. Reykjaviki Keflaviki lennujaam kaotas samuti juurdepääsu kuumale veele, kuid Pederseni sõnul töötab lennujaam muus osas tavapäraselt.

Islandil on 33 aktiivset vulkaani, mis on suurim arv Euroopas. Riik asub Kesk-Atlandi keskahelikus, mis on teisisõnu lõhenemine ookeani põhjas. See eraldab Euraasia tektoonilise plaadi Põhja-Ameerika tektoonilisest plaadist.