Turismijuht: Eesti turismitulu sõltub lähiajal eelkõige eestlasest, lätlasest ja soomlasest

Aavik tõi välja, et kogu Euroopas on hästi taastunud lõunapoolsed sihtkohad, kuid teistel läheb taastumiseks veel aega. „Eesti turismis tähendab see, et peame oma naabreid hoidma veel paremini kui seni ja pakkuma neile siiatulekuks häid põhjusi. Arvestades lähiturgude osakaalu kasvu, on kõige kiiretoimelisem retsept inimeste siiatoomiseks ja turismitulu kasvatamiseks head sündmused,“ sõnas turismijuht. Ühendasutuse turismiosakonna piiriuuringust selgub, et peaaegu kõik Läti ja Soome turistid soovitaks oma sõpradel Eestit külastada ning kavatsevad ka ise lähima viie aasta jooksul taas Eestisse reisile tulla.

Võiks arvata, et ekstreemsed ilmaolud Euroopas panevad turistid lõunapoolsete riikide asemel Eesti poole vaatama, pole see Aaviku sõnul nii lihtne. „Metsatulekahjud ja üleujutused ei haara riike tervikuna, vaid teatud piirkondi. Turist leiab ikka koha, kuhu minna. Eesti trumbiks on jällegi, et meil pole ükskõik mis aastaajal muret ülerahvastatusega. Samuti turundame Eestit kui kestliku turismi sihtkohta, sest kliente, kellele jätkusuutlikkus on oluline, on aina rohkem ning ka Eesti turismiettevõtjad saavad selles valdkonnas aina tugevamaks,“ sõnas Aavik.

Mõningal määral mõjutab turismi Vene-Ukraina täiemahuline sõda, kuid vähem kui majanduslik ebakindlus. Euroopa Turismikomisjoni viimasest uuringust selgus, et keskmiselt 13% eurooplastest väldib välisreise tehes riike, mida tajutakse sõjale lähedasena. Sama uuringu järgi peab pingelisema eelarve tõttu oma reisiotsust kaaluma ligi 40%.

Soome on olulisim välisturg