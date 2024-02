Silja Symphony laeval leidis aset ebameeldiv juhtum: suur hulk reisijaid korraldas pardal orgia

Soome ajaleht Iltalehti intervjueeris reisijat, kes viibis samal laevareisil. Ta ütles, et kuulis öösel karjumist. „Kui seltskond end purju jõi, sai asi selgeks. Laeval olid ka pered ja lapsed,“ rääkis ta lehele.

Tallink Silja kommunikatsioonijuht Marika Nöjd ütles, et ettevõte ei olnud varem teadlik paarisajast inimesest koosnevast grupist, kes olid reisile individuaalse broneeringu teinud. Laevalt saadud info kohaselt hoiti kajutite uksi pidevalt lahti. Nöjd kinnitas, et ühes kajutis nähti alasti reisijaid.

Tema sõnul häirisid mõnda inimest svingerite riided. Lehega ühendust võtnud reisija sõnul nähti avalikes ruumides napilt riides ja seksmänguasjadega inimesi. Rahva hulgas oli neid võimalik tuvastada punaste randmepaelade järgi. Nöjd ütles, et laevapersonal andis grupile korralduse sulgeda kajutiuksed ja käituda korralikult. Muidu tavalise nädalavahetusel aset leidva kruiisiga võrreldes oli reis Nöjdi sõnul tavapärasest rahulikum.

Suurtel gruppidel soovitatakse broneerida reis rühmana, sellisel juhul teavitatakse sellest ka kruiisioperaatorit. Kruiisifirma saab siis omakorda teavitada teisi reisijaid. „Näiteks kui reisile tuleb rühm õpilasi, teavitame sellest teisi reisijaid, et nad saaksid selleks valmistuda. Kui tegemist on väga teistsuguse grupiga, oleks kõige parem broneerida enda tarbeks kogu laev. See väldib n-ö selliseid kokkupõrkeid,“ sõnas Nöjd.