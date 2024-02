Tallinna lennujaama reisijate arv kasvas aastatagusega võrreldes ligi kümme protsenti

Lennujaam muutub paremaks

AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse liikme Eero Pärgmäe sõnul on lennujaamal hea meel jaanuari tulemuse üle, mis näitab, et vaatama üldisele majandusolukorrale, püsib nõudlus tugevana. Selleks, et muuta lennujaama veelgi paremaks ning tõsta läbilaskevõimet, alustati jaanuaris olemasolevate julgestuskontrolli seadmete väljavahetamist uuemate vastu.