Homme alustab Lufthansa Saksamaal streiki. Tühistatud on ka Eesti lennud

Streik algab homme varahommikul kell neli ning lõppeb järgmisel päeval, täpsemalt neljapäeval kell 7.10.

„Kuna streigile kutsutakse kõik maapealsed töötajad hooldajatest kuni reisijate ja lennukite käitlejateni, toob see tõenäoliselt kaasa suuri tühistamisi ja hilinemisi,“ kirjutas ametiühing oma esmaspäevases avalduses. Lufthansa streik mõjutab rohkem kui 100 000 reisijat.

Tallinna lennujaamast kinnitati, et Lufthansa streik mõjutab ka homseid Tallinna-Frankfurdi lende. „Reisijad, kes on 7. veebruaril lendamas Lufthansaga, peavad pöörduma otse Lufthansa poole või kontrollima, et nende kontaktandmed oleksid broneeringus korrektsed, et lennufirma saaks nendega ise ühendust võtta,“ rõhutas lennujaama turunduskommunikatsiooni projektijuht Aet Härmaorg.

Lennufirma ise on töötajate streiki kritiseerinud, väljendades, et „sellise pikkusega ja ulatusega streik enne läbirääkimiste algust on arusaamatu“.

Sel aastal juba neljas suur streik

Viimasel aastal on streigid Saksamaal aina sagenenud. Töötajad näevad, kuidas inflatsioon ja Saksamaa üldine majanduslangus annavad eluolule paraja löögi.

Ametiühing Verdi nõuab palkade tõstmist 12,5% või vähemalt 500 euro ulatuses järgmiseks 12 kuuks (lisaks veel ka ühekordne 300 euro suurune inflatsiooni kompenseeriv toetus). Nad on ka hoiatanud, et „töötajad on valmis korraldama ka pikemaid streike“, kui Lufthansa nende tingimustega ei nõustu.

Uus palgaläbirääkimiste voor toimub 12. veebruaril.