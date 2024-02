Kruiisireiside tume pool. USA-s pannakse laevadel toime üha enam seksuaalkuritegusid

USA kaubandusorganisatsiooni Cruise Lines International Association (CLIA) pressiesindaja Anne Madisoni sõnul on kruiisid, mis väljuvad USA-st või naasevad sinna, kohustatud kuritegudest teatama FBI-le. Olenemata sellest, kus laev sõidab või kus see on registreeritud, nõuab CLIA oma liikmetelt, et nad teataksid kruiisilaevadel toime pandud rasketest kuritegudest, ütles ta USA Today-le.

„Kruiisilaevad on üks ohutumaid puhkusevõimalusi maailmas, kus raskete kuritegude määrad on kordades väiksemad kui maismaal. See on tingitud mitmetasandilisest turvalisusest ja kruiisilaeva olemusest,“ ütles Madison. „Kruiisilaevadel on kuritegeliku käitumise suhtes nulltolerants ning väited raskete kuritegude kohta on äärmiselt haruldased.“