VIDEO | Poriralli. Vilniuse lennujaamas libises lennuk rajalt maha

„Esialgsetel andmetel oli lennukis 179 reisijat ja 6 meeskonnaliiget. Lennuki meeskond kinnitas, et keegi viga ei saanud ning lennuk ruleeris perroonil olevasse parklasse, kus reisijad lennukist maha lasti. Juhtunu asjaolusid ja põhjuseid uuritakse,“ kirjutasid lennujaama esindajad. Seetõttu oli ka lennujaam eile kuni kella viieni suletud.

Lennukis viibinud leeduka Laurynse sõnul oli kohe pärast maandumisraja puudutamist selge, et midagi läheb nüüd küll valesti. „Keegi ei karjunud, et me sureme, aga maandudes hakkas lennuk pöörlema ja seejärel pritsis muda kõik aknad täis,“ rääkis ta.