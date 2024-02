Rahakotisõbralik sihtkoht? Selles Aasia riigis maksab kohv kõigest 10 eurosenti

Vietnami üks suuri eeliseid on odavus. Teisisõnu on seal umbes 15-20 protsenti veel odavam, kui näiteks Balil või Tais.

„Kohvi saab juua 10-20 eurosendi eest, poes maksab õllepurk 20-30 senti, söögikoht restoranis 1-4 eurot, kallimas kohas ka viis,“ rääkis Leedu Delfile Orijs Gasanov. Ta isas, et kui minna aga rahvusvahelisse hotelli või kuhugi luksusrestorani, siis läheb söömine loomulikult kallimaks. „Aga kui süüa seal, kus on kohalikud, on hinnad väga madalad.“