Kaheksa nõuannet esimeseks reisiks Sri Lankale. Mida peab teadma?

Kui rannas lõõgastumine ja tegevused on just teile, soovitame külastada üht Sri Lanka parimat randa. Bentotas domineerivad suured pakettreiside hotellid, mis asuvad peenetel liivaribadel, meelitades peresid oma kuldsete liivarandade, rikkaliku veealuse maailma, uppunud laevadevaremete ja värviliste kaladega. Hikkaduwa kuurort väärib tähelepanu oma merikilpkonnade, puutumatute randade, kaitstud korallriffide, surfamise ja Sri Lankaga tutvumise lähtepunktina. Weligama on tänu liivase põhjaga veele tuntud kui üks parimaid surfirandu Sri Lankal.

3. Jälgige liiklust

Kuigi Sri Lanka on üsna väike (suuruselt sarnane Leeduga), siis saarel navigeerimine võib kitsaste teede ja sagedaste ummikute tõttu olla keeruline ning aeganõudev. Seega olge valmis, et transfeerid võivad pikeneda teel lennujaama ja tagasi. Sri Lankal sõitmine toimub vasakul pool teed. Sri Lanka liiklusohutuse seisukohalt on oluline asjaolu, et kõnniteed on haruldased, vankriga kõndimine on aga ebamugav ja kurnav, parim valik on tuktukid – hind umbes 20 eurot päev.