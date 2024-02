Euroopa lennujaamades muutub turvakontroll lihtsamaks: vedelikunõue kaob minevikku

Miks kaob 100 ml vedeliku reegel?

Mõned Euroopa lennujaamad on juba kaotanud 100 ml vedeliku reegli. Uued skannerid on kasutusel Teesside’i rahvusvahelises lennujaamas Ühendkuningriigis, Amsterdami Schipholis ja Leonardo da Vinci rahvusvahelises lennujaamas Roomas.

Mitmed Ühendkuningriigi lennujaamad, sealhulgas Londoni Gatwick ja Heathrow, on viimastel aastatel skännereid katsetanud. Ühendkuningriigi valitsus on seadnud uue julgestustehnoloogia kasutuselevõtu tähtajaks 2024. aasta juuni, kuigi mõned lennujaamad on öelnud, et realistlikum on 2025. aasta algus.