Soomes algas viimaste aastate suurim streik. Lennud on tühistatud, paljud poed ja lasteaiad kinni

Ametiühingud protestivad valitsuse plaanide vastu. Nimelt soovib peaminister Petteri Orpo valitsus karmistada tööelu reegleid ja piirata sotsiaalkaitset. Paljud seadusemuudatused on juba ka ettevalmistamisel. Muu hulgas on ametiühingud streigiõiguse piiramise, palgata esimese haiguspäeva ja töötuskindlustuse piiramise vastu. Lisaks on nad välja toonud, et muudatused mõjutavad kõige rohkem just väikese sissetulekuga inimesi ja töötuid.