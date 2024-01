Viis mõnusat Eesti spaad, kus lõõgastuda!

Kernu mõisa juba külastanud kliendid on hinnanud kõrgelt seal peatumisega kaasnevat privaatsust ja personaalset suhtlust, mida suuremates hotellides kogeb harva. Kernu mõisas on ühtekokku 12 mõisale kohaselt sisustatud numbrituba ja neli luksuslikku sviiti. Mõisa tubadest avanevad vaated maalilisele Kernu paisjärvele või ajaloolisele mõisapargile. Maitsva kõhutäie eest kannab hoolt spaa ja hotelliga samas hoones toimetav restoran Ludvig, mille maitsvaid roogi palju kiidetakse.

Tallinna lähistel, maalilise Kernu paisjärve kaldal paiknev Kernu Mõis & Kellerspaa peidab oma keldris õdusat ja privaatset spaad. Mõisa keldri ajaloolised võlvlaed, paekividest laotud müürid ning sopilised keldrikäigud, mis kulgevad ruumist ruumi, loovad Kellerspaa külastajatele lõõgastumiseks privaatse ja unikaalse atmosfääri. Hästi valitud taustamuusika, aromaatne aurusaun, 85-kraadine Soome saun, soojad lamamistoolid ja massaažifunktsioonidega mullivannid aitavad peatada aja, et hetkeks lõõgastuda ning puhata.

Lähenev sõbrapäev pakub eriti sobivat võimalust spaaplaanide tegemiseks. Aeg, mida veedetakse koos kallimaga, on alati meeldejäävam kui mistahes muu kingitus – eriti tänapäevase kiire elutempo juures. Metropol Spa Hoteli majutuspakettide valikust leiab palju põnevat – romantilisest puhkusest kuni üsnagi ulaka seikluseni, mis on kokku pandud koostöös Ulaka Kaunitariga.

Spaakeskuse juurde kuulub ka suurt valikut iluhoolitsusi ja massaaže pakkuv lõõgastuskeskus , kus on võimalik lisaks kõigele muule põnevale nautida ka koos kaaslasega duaalmassaaži või -pediküüri.

Spaahotelli teisel korrusel paiknevast vee- ja saunakeskusest avaneb suurepärane vaade Rotermanni kvartalile ning keskusest leiab mõnulemiseks neli sauna: Soome sauna, infrapuna-, soola- ja aurusauna. Lisaks on spaakeskuses lausa neli mullivanni ja mõnus 32-kraadine bassein – seega kõigile midagi meelepärast.

Tallinna südames, põnevas Rotermanni kvartalis asuv Metropol Spa Hotel on justkui paradiis keset südalinna.

Kui linn ja ümbritsev loodus nähtud, on aeg külastada Hestia Hotel Strandi lõõgastavat vee- ja saunaspaad ning heaoluspaad , kus kasutatakse vaid Eesti päritolu looduskosmeetikat. Esimese asjana tuleb kindlasti ära käia klassikalises 90-kraadises Soome saunas, kus viibimine kiirendab naha vereringlust, mis omakorda intensiivistab higistamist – suurepärane viis keha lõõgastamiseks! Veel leiab spaast aurusauna, sanaariumi, leilisauna, massaažibasseini, värskendava tünni, mullivanni, ujumis- ja lastebasseini. Heaoluspaa kutsub sind aga nautima lõõgastavat massaaži, poputama oma varbaid värskendava pediküüriga või kinkima endale ühe erilise hetke kodumaise kehahoolitsuse näol!

Kui suvisel ajal saab Pärnus nautida rannamõnusid ja linnasuminat, siis külmemal ajal ootab saabujaid ees vaikne väikelinn, kus leidub hulgaliselt tegevusi nii neile, kes armastavad õues aega veeta, kui ka neile, kes eelistavad külma eest soojas olla. Näiteks asub Hestia Hotel Strandi vahetus läheduses Pärnu rannaniidu matkarada, millel asuvalt vaateplatvormilt avanevad kaunid vaated talvisele rannale. Samuti on Pärnus olemas uisuväljak ja mitmeid põnevaid muuseume, mida pere, kallima või sõpradega külastada.

Oleme harjunud Pärnust mõtlema kui suvepealinnast. Tegelikult on see aga aastaajast olenemata väga mõnus koht puhkamiseks. Hestia Hotel Strand kutsubki sind ja sinu lähedasi Pärnusse mõnulema.

Vee- ja saunaspaas saad pingeid maandada viies erinevas basseinis ning viies saunas. Seal olles tunned, kuidas muremõtted peast kaovad ja stress ning lihaspinged asenduvad rahu- ja lõõgastustundega. Eriti hea aeg Hestia Hotel Haapsalu spaa külastamiseks on aga reede õhtu, sest siis saab tavalisest spaast vaikne spaa , mis aitab sul ennast välja puhata argirutiinist ja annab võimaluse siseneda nädalavahetusse juba puhanud tundega. Kord kuus saad end proovile panna saunarituaalidel , mis on tõeliselt meeleolukad.

Kuna me kõik püüame oma igapäevaelus asutada samme süsiniku jalajälje vähendamiseks, siis pingutab ka Hestia Hotel Strand selle nimel, et puhkamise keskkonnamõju vähendada. Nimelt pälvis hotell 2023. aasta detsembrikuus rahvusvaheliselt tunnustatud keskkonnamärgise Green Key , mistõttu võid kindel olla, et saad seal pikemalt mõtlemata astuda vastutustundlikumaid samme, olgu selleks jäätmete sorteerimine, teadlik toidunautimine või lihtsalt hotellitoas puhkamine.

Neid aga, kelle töö on mängimine, ootab hotellis ees imeline Lotte Mängustuudio . Siin saab sukelduda sinisesse pallimerre, lennutada vasaraheitega end Filipiinidele, produtseerida oma filmi, luua muusikat ja vändata jalgrattaga kino käima! Samuti võib pidada Lotte Mängustuudios sünnipäeva – meeleolukas pidu on garanteeritud.

Neid, kes soovivad töö ja puhkuse ühendada, ootab ees hästi varustatud konverentsikeskus , kus on kaheksa erineva suurusega ruumi rahuldamaks ka kõige nõudlikuma kliendi vajadusi seminari või konverentsi korraldamiseks. Hotelli personal hoolitseb kõige vajaliku eest ning pakub personaalseid ja kvaliteetseid terviklahendusi edukaks ning õnnestunud sündmuseks.

Heaoluspaa pakub aga nii teraapilisi hoolitsusi, et ennetada ja leevendada terviseprobleeme, kui ka heaoluhoolitsusi, mis aitavad vabaneda igapäevasest stressist, pingest ja väsimusest. Seal olles tuleb kindlasti ära proovida hoolitsus Haapsalu kuulsa ravimudaga. On see ju põhjus, mis väikelinn kuurortlinna staatusesse üldse tõusis. Alustada saab näiteks Haapsalu ravimuda massaažiga ja lõpetada mudamaskiga peanahale.

Loomulikult käib mõnusa puhkuse juurde ka maitsev söök. Hestia Hotel Haapsalu Spas hellitab külaliste maitsemeeli Blu Holmi resto, kus saavad kokku alati värske tooraine, puhtad maitsed ja hubane atmosfäär. Tulemuseks on toit, mis on tulvil kontraste, kuid olemuselt rahulik ja harmooniline, just nagu eestlane isegi. Lisaks rikastab sealseid õhtuid aeg-ajalt ka elav muusika. Maitsev toit ja kaunis muusika käivad ikka käsikäes.

Inspireeriv mereäärne Haapsalu on ka suurepärane koht meeskonnaga aja maha võtmiseks või muu tähtsa sündmuse tähistamiseks. Kui mõni Eestimaa nurgake mõttetööd soosib, siis see on kindlasti mitmekülgne Haapsalu oma vabastava mereõhuga. Korralda Hestia Hotel Haapsalu Spas oma meeskonnaüritus, koolitus või seminar!

Narva-Jõesuu Medical SPA – kõige erilisem ja efektiivsem spaa