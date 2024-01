IDA/VIRU #talveseiklus – tule avasta Eesti TOP 3 sihtkohta!

Adrenaatori karjäärisafari Aidu karjääris on põnev seiklus, mis pakub lummavaid vaateid, aga ka närvikõdi. Pooleteisetunnine retk maasturitega viib läbi pooleldi metsa ja pooleldi paekiviväljadega kaetud karjääri, läbides kraave, metsasihte ja keerulist tehismaastikku. Safari pakub teadmisi energia ja kaevanduste kohta. Grupid, kus on vähemalt 15 inimest, saavad boonusena tasuta seiklusmatka, mis muudab elamuse veelgi meeldejäävamaks. VAATA LISAKS

Narva on pika ajalooga linn, mida on valitsenud nii taanlased, sakslased, venelased, rootslased kui ka eestlased. Iga sajand on Narvat muutnud. Kutsume sind tutvuma Narva Raekoja ajalooga, käies giidituuril ja kogedes virtuaalreaalsust – näitus „Vana Narva uus elu“ äratab virtuaalreaalsuse prillide ja puutetundlike ekraanide abil ellu Narva linna, nagu seda tunti enne teist maailmasõda ning Narva pommitamist. VAATA LISAKS

Koge põnevust maa all. See eriline elamus pakub haruldast võimalust tutvuda kaevurite töö ja kaevanduse põneva ning huvitava ajalooga ja avastada kaevandusmasinaid. Maa all on sind ootamas põnev, täiesti teistsugune maailm. VAATA LISAKS

Eesti Kaevandusmuuseum – maa all hinnad all!

Lõõgastu ja hoolitse enda eest Narva-Jõesuu Medical SPA-s. Võta aega iseendale! Nautides vähemalt 40 minuti pikkust hoolitsust või protseduuri hotelli rikkalikust spaamenüüst, saad lisaks TASUTA kahetunnise pääsme saunakeskusesse. VAATA LISAKS

Lahingupaikade seiklusrännak

Alutaguse matkaklubi viib huvilised Sinimägede ja Vaivara ranniku avastusretkele. Just seal toimusid teise maailmasõja karmimad lahingud ja see paik on olnud strateegiliseks kindlustuspunktiks teisteski sõdades. Matkajuhid rikastavad teekonda pajatustega kaitserajatistest, lahingutest ja värvikatest tegelastest. VAATA LISAKS

#talveseiklus Narva Hotellis pakub kaunite vaadetega majutust Narva südames. Hotell asub mugavalt Narva kesklinnas, jalutuskäigu kaugusel sellistest olulistest vaatamisväärsustest nagu Narva linnus ja Narva jõgi. Numbritubadest avaneb hingemattev vaade Põhjasõja ajaloo mälestusmärkidele, sealhulgas bastionidele, Hermanni linnusele ja Jaanilinna kindlusele. Lisaks majutusele pakub hotell oma külalistele #talveüllatust – tasuta pääset Narva Raekoja virtuaalsele ekspositsioonile, mis rikastab külastajate kultuurikogemust. VAATA LISAKS

3 = 4 ööd Meresuus ühildab lõõgastuse ja mugavuse ühtseks tervikuks ning mõnusaks puhkuseks. Broneeri kolm ööd ja neljas on tasuta. #talveüllatusena saad nautida päikesetuba või soolakambrit, mis muudavad kogemuse veelgi nauditavamaks. VAATA LISAKS

Toila SPA Hotelli paketiga „Troopikaseiklus keskööpäikesega“ jõuad tõelisesse lõõgastusparadiisi. See pakub ainulaadset öist saunakogemust troopilise päikese all, mis on reserveeritud ainult sinu seltskonnale. Lisaks hõlmab see majutust kahekohalises toas, maitsvat hommikusööki, vaba pääset saunakeskusesse, ujulasse ja jõusaali. VAATA LISAKS