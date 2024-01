Horvaatia linnas on müügil maja 13 sendi eest. Ostjatele on seatud aga mitmed kriteeriumid

Umbes 2000 elanikuga väikelinn piirneb Ungariga ja selle rahvaarv on pärast Austria-Ungari impeeriumi kokkuvarisemist 1918. aastal vähenenud.

Jaanuaris teatasid valitsusametnikud, et järjekordsed majad on valmis müügiks vaid 13 sendi eest. Maja ostjad peavad olema alla 45-aastased, olema abielus või vabaabielus ning neil ei tohi olla kehtivaid karistusi.

Kõige olulisem nüanss on see, et odava maja ostjal ei tohi olla kinnisvara. Seejuures pole täpsustatud, kas eelnevalt ei tohi olla kinnisvara Horvaatias või mujal riigis.